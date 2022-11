Konzert in der Liederhalle Anastacia sagt Auftritt in Stuttgart ab

Konzert in Ulm soll stattfinden

„Obwohl ich mich bereits besser fühle, werde ich nicht in der Lage sein morgen aufzutreten“, wird die Sängerin aus Chicago zitiert: „Es tut mir sehr leid, dass meine Show am 29. November in Stuttgart verschoben werden muss.“ Auch den Auftritt in Nürnberg am Montag, 28. November, hatte Anastacia abgesagt. Das Konzert am Mittwoch, 30. November, in Ulm soll dagegen wie geplant stattfinden.