Konzert der Marbacher Kantorei Mit Mozart auf dem Glaubensweg

Gute geistliche Musik ist nicht einfach nur Musik an sich, sie ist zugleich Glaubensbekenntnis oder Predigt. Und manchmal kann man das nicht nur hören, sondern auch spüren. Wie die Zuhörer am Sonntag in der voll besetzten Stadtkirche: Dort führte die Marbacher Kantorei unter Leitung von Bezirkskantor Andreas Willberg die „Krönungsmesse“ auf, eine kirchenmusikalische Komposition von Wolfgang Amadeus Mozart. Verstärkt durch das Orchester Sinfonia 02 – das sind Instrumentalsolisten verschiedener Stuttgarter Orchester unter der Leitung von Konzertmeister Mathias Neundorf – sowie vier hochkarätigen Solostimmen: Johanna Zimmer (Sopran), Patricia Wagner (Alt), Patrik Hornak (Tenor) sowie Steffen Baibach (Bass).