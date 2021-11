Konzept wird entwickelt Neue Wegweiser für die Schillerstadt

Die Kosten könnten sechsstellig werden

Die Kosten sind mit 30 000 bis 42 000 Euro nicht unerheblich. Zumal je nach Konzept für die spätere Umsetzung noch mal 30 000 bis 80 000 Euro hinzukommen werden, so Jürgen Sack. Bürgermeister Jan Trost merkte an, dass der spätere Erfolg solcher Schilder zwar nicht messbar sei. „Vielleicht fühlen sich aber die Touristen, die da sind, dadurch so wohl und sind so zufrieden, dass sie ein zweites und drittes Mal kommen.“ Er beschrieb, wie sehr Katy Müller, die Geschäftsführerin der jetzt beauftragten Agentur Form & Fokus, für die Aufgabe brennt. Sie sitzt zwar in Leipzig, wohnte aber in Marbach – „und ist hochmotiviert“, so Trost.