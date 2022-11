Konzept für Sportfördergesetz BMI und DOSB mit Grobkonzept für Spitzensportreform

Spitzensport zukunftsfest machen

"Mit den getroffenen Vereinbarungen machen wir den Spitzensport in Deutschland zukunftsfest", sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). "Wir wollen sportliche Leistungen auf internationalem Top-Niveau und Maßstäbe beim Thema Werte und Integrität setzen." Nachdem die Spitzensportreform von 2016 in den vergangenen sechs Jahren nicht die gewünschten Erfolge gebracht hat, ist dies der zweite Versuch einer Neustrukturierung. Seit den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona, als es 82 Medaillen gab, ist die Erfolgskurve gesunken. Bei den Sommerspielen in Tokio 2021 holten deutsche Athleten nur noch 37 Medaillen.