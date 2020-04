Kontrollen rund um Spiegelberg Motorräder aus dem Verkehr gezogen

Um 17 Uhr ignorierte der 19-jährige Fahrer einer Husqvarna in der Ortsmitte von Spiegelberg zunächst die Anhaltezeichen der Beamten. Er konnte schließlich in Vorderbüchelberg zum Anhalten gebracht werden. Bei der anschließenden Kontrolle wurden erhebliche Mängel festgestellt, weshalb die Weiterfahrt untersagt wurde. Neben eines fehlenden Rückspiegels, eines fehlenden Rückstrahlers, nicht ausreichender Profiltiefe des Vorderreifens und der mangelhaften Anbringung des Kennzeichens wurde festgestellt, dass der 19-Jährige an seinem Motorrad den dB-Eater ausgebaut hatte. Aufgrund dessen war die Betriebserlaubnis erloschen. Auf den Motorradfahrer kommt ein Bußgeldverfahren zu. Die Zulassungsbescheinigung Teil 1 wurde einbehalten und dem zuständigen Landratsamt übersandt.