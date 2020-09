Kontrollen in Bus und Bahn Maskenpflicht im Öffentlichen Personenverkehr

Ludwigsburg - In Abstimmung mit dem Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart hat das Polizeipräsidium Ludwigsburg am Donnerstag mit Unterstützung von Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz eine größer angelegte Kontrollaktion zur Maskentragepflicht im Öffentlichen Personenverkehr durchgeführt. Die Einsatzkräfte kontrollierten dabei Bahnhöfe und Busbahnhöfe in Böblingen, Sindelfingen, Herrenberg und Leonberg, in Ditzingen, Vaihingen/Enz und Marbach sowie in Ludwigsburg, Bietigheim-Bissingen und Kornwestheim. Daneben fuhren sie in den dazwischen verkehrenden S-Bahn-Zügen mit.