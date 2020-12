Kontrollen gibt es auch an den Feiertagen Polizei appelliert an Verantwortung der Bürger

Im Interesse des Gesundheitsschutzes richtet das Polizeipräsidium Ludwigsburg einen dringenden Appell an die Bürger, sich an diese Regelungen zu halten. "Weihnachten und auch der Jahreswechsel werden anders verlaufen müssen, als wir alle das gewohnt sind," so der Polizeivizepräsident Frank Spitzmüller. "Feiern im größeren Kreis liebgewonnener Menschen dürfen nicht stattfinden, um die nach wie vor dynamische Entwicklung nicht weiter zu befeuern und die Infektionszahlen nicht weiter in die Höhe schnellen zu lassen." Spitzmüller kündigte an, dass die Polizei daher auch an den Weihnachtsfeiertagen die Corona-Verordnung kontrollieren wird, wenn dazu ganz konkreter Anlass besteht. "Niemand möchte Corona-Kontrollen unter dem Weihnachtsbaum - auch die Polizei nicht. Wir werden aber entsprechenden Hinweisen nachgehen und nötigenfalls auch einschreiten, wenn tatsächlich Handlungsbedarf besteht."