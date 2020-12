Kontrollen der Ausgangsbeschränkung Polizei vermeldet wenige Verstöße

Überwacht wurden die neuen Vorgaben im gesamten Zuständigkeitsbereich des Präsidiums, also auch im Raum Marbach, wo die Kollegen zu verschiedenen Uhrzeiten an verschiedenen Punkten unter anderem in Marbach, Murr und Affalterbach Kontrollen durchgeführt hätten. Die Polizei habe sowohl in stationärer als auch in mobiler Form auf die Einhaltung der Regeln geachtet. Wichtig ist dem Präsidiumssprecher dabei der Hinweis, dass die Kollegen mit Augenmaß vorgegangen seien und die Bürger auf die geltenden Ausgangsbeschränkungen hingewiesen hätten. Die meisten hätten sich daraufhin auch einsichtig gezeigt. Wer aber partout die neuen Spielregeln nicht akzeptieren wollte, sei angezeigt worden.