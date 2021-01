Beilstein-Stocksberg - Ein regelrechtes Verkehrschaos herrschte am Wochenende auf dem Stocksberg, weil dort zu viele Menschen ihre Freizeit bei prächtigem Winterwetter verbringen wollten. Deshalb mussten die Zufahrtswege dichtgemacht werden. Daraus zieht die Polizei Konsequenzen. Die Parkplätze im Bereich des Schlittenhangs in dem Beilsteiner Teilort werden am Dreikönigstag, 6. Januar, und am kommenden Wochenende durch das Polizeipräsidium Heilbronn verstärkt überwacht. „Bereits im Vorfeld sollen durch kurzfristige Sperrmaßnahmen unzulässige Parkmöglichkeiten in der Nähe des Schlittenhangs vermieden werden. Bei einem zu großem Verkehrsaufkommen mit voll belegten Parkplätzen werden die Zufahrtsstraßen in Richtung Stocksberg in Absprache mit der Verkehrsbehörde des Landratsamtes Heilbronn erneut gesperrt“, teilt die Polizei mit.