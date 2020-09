Kontrolle auf dem Parkplatz Kälbling Drogen, Messer und Bargeld gefunden

Die Beamten förderten daraufhin gut 50 mit Marihuana gefüllte Plastikdosen und dazu zwei Platten Haschischplatten zutage, die sich in dem besagten Müllsack befunden hatten. Etwa ein Kilogramm Rauschgift waren insgesamt in dem Auto gelagert. In den Seitenfächern der Fahrzeugtüren fanden die Polizisten darüber hinaus noch Geldscheinbündel im Gesamtwert einer vierstelligen Summe. Zwei Einhandmesser tauchten noch in der Mittelkonsole auf.