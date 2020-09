Kontrahenten verabreden sich in Steinheim 13-Jähriger mit Faustschlägen niedergeschlagen

Ein 13-Jähriger und ein bisher Unbekannter haben sich am Mittwoch in der Steinbeisstraße in Steinheim verabredet, um einen Streit aus der Welt zu schaffen. Doch schon im Vorfeld hatte der Unbekannte mehrere beleidigende Sprachnachrichten geschickt, sodass beide Parteien zur Aussprache schließlich tatkräftige Unterstützung in Form von mehreren Freunden mitbrachten. Beim Treffen selbst schlug der Gesuchte den 13-Jährigen schließlich mit mehreren Faustschlägen zu Boden.