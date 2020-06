Kontaktsperre, Schulschließung und Co. Corona-Maßnahmen verhinderten viele Tote

530 Millionen Infektionen verhindert

Eine Studie, die von Solomon Hsiang von der Universität von Kalifornien in Berkeley (USA) geleitet wurde, befasste sich mit Daten aus sechs Ländern: China, Südkorea, Italien, Iran, Frankreich und USA. In die Betrachtungen der Studie einbezogen wurden 1717 Maßnahmen, die lokal und regional getroffen wurden, um die Ausbreitung des Virus zu bremsen. Dazu zählen Ausgangsbeschränkungen und Schulschließungen. Ohne solche Maßnahmen wächst die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen zu Beginn der Epidemie mit einer Rate von ungefähr 38 Prozent – pro Tag. Den Berechnungen zufolge haben die in den sechs untersuchten Ländern ergriffenen Maßnahmen bis Anfang April dazu geführt, dass rund 530 Millionen Infektionen mit dem Virus verhindert wurden. Damit wurden viele Millionen Menschenleben gerettet.