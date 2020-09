Konsum in der der Corona-Krise Drogenbeauftragte: Kokain konsumieren Menschen aus allen Schichten

Zahlen dazu, ob der Konsum von Rauschmitteln speziell während der Corona-Krise zugenommen hat, liegen laut der Drogenbeauftragten voraussichtlich erst in einem halben Jahr vor. Verändert hätten sich in jedem Fall die Vertriebswege, sagte sie. Alkohol werde vermehrt in Supermärkten gekauft statt in der Gastronomie und illegale Drogen zunehmend übers Internet statt über den stationären Dealer. Im Umgang mit illegalen Drogen, auch mit Cannabis, will Ludwig weiterhin stark auf Prävention und Repression setzen.