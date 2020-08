Konstantinos Mavropanos So steht es um das VfB-Sorgenkind

Warum der Abwehrspieler dennoch in Kitzbühel bleibt, anstatt wie Förster zurückzureisen und sich gezielt in Stuttgart behandeln zu lassen, erklärt Mislintat so: „Wir haben alles was wir brauchen hier, um Dinos zu behandeln. Dazu kommt, dass wir ihn in die taktischen Abläufe mit einbinden wollen.“ Beispielsweise bei der Schulung, wie sie an diesem Dienstagnachmittag stattfindet. Da Förster diese Inhalte schon kenne, habe man in seinem Falle entschieden, ihn nach Stuttgart zu schicken.

In der Bilderstrecke finden Sie einige Impressionen rund um das Trainingslager in Österreich.