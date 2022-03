Konsequenz der Invasion Mercedes stoppt Fertigung in Russland

Porsche hält die Produktion in Leipzig an

Zuvor hatte VW die Fahrzeugauslieferung an seine Händler in Russland ausgesetzt und BMW die Produktion in den dortigen Werken gestoppt. Zugleich führt der Angriff auf die Ukraine zu massiven Störungen der Lieferketten, etwa aufgrund fehlender Kabelsätze – weshalb auch in Deutschland Werke zum Stillstand kommen: So hält Porsche seine Produktion der Modelle Macan und Panamera in Leipzig an. In Zuffenhausen wird vorerst weiter gearbeitet. Auch VW lässt Werke in Sachsen mehrere Tage pausieren, weil die bisher aus der Westukraine zugelieferten Teile fehlen – ebenso kommt es in Wolfsburg und Hannover zu Beeinträchtigungen. BMW schickt das Werk in Dingolfing kommende Woche in eine Zwangspause.