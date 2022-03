Konkurrenzkampf gegen Netflix Amazon darf MGM kaufen

Amazon Prime Video steht in direkter Konkurrenz zum Marktführer Netflix, zu Disney+, Apple TV+ und all den anderen Anbietern, die um möglichst haltbare Abonnements kämpfen. Dafür sind attraktive Eigenproduktionen unabdingbar, aber hilfreich ist es auch, vorhandene und beliebte Filme und Serien für andere Streamingdienste sperren zu können. Disney etwa zieht nach und nach alle Produktionen, die einst an andere lizenziert waren, „Star Wars“ und die Marvel-Filme etwa, wieder an sich. Sie sollen nur für Abonnenten von Disney+ zu sehen sein.