Konjunkturprognose Horrorquartal für die Wirtschaft

Die aktuellen Auflagen – also die Schließung von Geschäften und Gaststätten sowie eine strikte Begrenzung sozialer Kontakte – gelten vorerst bis zum 19. April. Darüber, wie es danach weitergeht, wollen Bund und Länder nächste Woche Dienstag beraten. Auch in vielen Industriebetrieben stehen derzeit die Bänder still. Zwei Beispiele: Der Autobauer BMW hat den Produktionsstopp in seinen Werken in Europa und Nordamerika bis Ende April verlängert, Daimler verkündete am Mittwoch eine Ausdehnung der Kurzarbeit für große Teile der Belegschaft bis zum Monatsende.