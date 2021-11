Konjunkturentwicklung Prognose: Lieferengpässe bremsen Konjunktur noch länger

Der Konjunkturindikator des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung sieht unterdessen "erste Anzeichen für eine Entspannung von Lieferengpässen". Das Risiko, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden drei Monaten in eine Rezession gerate, habe in den vergangenen Wochen etwas abgenommen, urteilten die Düsseldorfer Konjunkturforscher.

Die Entspannung sei zwar moderat, es handele sich aber um den ersten Rückgang der Rezessionswahrscheinlichkeit seit dem Frühjahr, als sich die internationalen Lieferengpässe zugespitzt hätten.

Allerdings entstünden durch die stark wachsende vierte Covid-Welle in Deutschland neue Risiken, warnte der IMK-Konjunkturexperte Peter Hohlfeld: "Es bleibt zu hoffen, dass die binnenwirtschaftliche Dynamik in den nächsten Wochen nicht durch einschränkende Maßnahmen infolge der hohen Corona-Infektionszahlen in Mitleidenschaft gezogen wird."

