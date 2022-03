Konjunktur Ukraine-Krieg: Erste Folgen für Wirtschaft und Verbraucher

Finanzwirtschaft:

Russland droht trotz voller Staatskasse die Zahlungsunfähigkeit. Das Land hat Milliarden an Staatsanleihen in Dollar und Euro offen. Aufgrund der westlichen Sanktionen bestehe ein hohes Risiko, dass Russland seine Schulden bei internationalen Gläubigern nicht bediene, befürchtet der Präsident des Berliner DIW-Instituts, Marcel Fratzscher. Unter einem Zahlungsausfall würden auch einige deutsche Investoren leiden. Nach jüngsten Daten der Deutschen Bundesbank beliefen sich die Forderungen deutscher Banken gegenüber Russland im November 2021 auf rund 6 Milliarden Euro, einschließlich der Forderungen ihrer Auslandsfilialen und -töchter waren es etwa 7,5 Milliarden. Das waren gerade einmal knapp 0,4 Prozent der gesamten Auslandsforderungen deutscher Institute. In Wertpapieren öffentlicher Haushalte in Russland, zu denen auch Staatsanleihen zählen, steckten lediglich 119 Millionen Euro. Der Wert der Forderungen dürfte seit November gesunken sein. Die meisten Geldhäuser haben sich dem Bundesverband deutscher Banken (BdB) zufolge aufgrund der bereits seit 2014 bestehenden Sanktionen nach der Krim-Annexion "mit ihrem Russland-Engagement in den letzten Jahren zurückgehalten".