Konjunktur Rekordumsatz im Einzelhandel - aber nicht alle profitieren

Der stationäre Textilhandel leidet

Nach Angaben des Handelsverbandes Deutschland (HDE) liegen in den von Lockdown und Zugangsbeschränkungen betroffenen Bereichen die Umsätze noch immer um bis zu 30 Prozent unter dem Niveau des Vorkrisenjahres 2019. "Die Not ist hier beispielsweise im stationären Textilhandel nach wie vor groß. Die Bundesregierung muss deshalb rasche Anpassungen bei den Corona-Hilfen vornehmen", forderte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth am Dienstag.