Konjunktur Merz sieht kein Ende der hohen Inflationsrate

Auf die Frage, wie den unter hohen Preisen leidenden Menschen geholfen werden könne, antwortete Merz: "Zunächst einmal ist hier die Bundesregierung in der Verantwortung." Insbesondere wenn er Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) höre, habe er aber "zunehmend das Gefühl, dass die Bundesregierung auf einem Weg ist, der alles noch einmal erheblich teurer machen wird".

Strukturelle Probleme lösen

"Deswegen wäre schon viel gewonnen, wenn die Bundesregierung wenigstens einmal zugestehen würde, dass es zum Beispiel mit den galoppierenden Energiepreisen nicht so weitergehen kann", sagte der CDU-Wirtschaftspolitiker. Die Abschaffung der EEG-Umlage im nächsten Jahr sei für dieses Jahr jedenfalls keine Lösung. "Also bitte: Was sagt die Bundesregierung zu den steigenden Energiepreisen, zu den steigenden Lebensmittelpreisen, zu den steigenden Immobilienpreisen, zu den steigenden Mieten in unserem Land, die eine immer größer werdende Zahl von Familien erheblich belasten?"

Von einer finanziellen Entlastung durch eine erneute Senkung der Mehrwertsteuersätze wie in der Anfangsphase der Corona-Pandemie hält Merz wenig - "weil das einfach nur weiße Salbe ist", wie er sagte. "Das mag kurzfristig helfen, bei der Wiedereinführung der ursprünglichen Sätze wird man dann den gegenteiligen Effekt auslösen. Die Bundesregierung muss die strukturellen Probleme lösen und nicht hektisch mit kurzfristigen und kurzatmigen Maßnahmen operieren."