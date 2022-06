Konjunktur Die deutsche Wirtschaft gerät aus dem Tritt

Russwurm sagte, die Versorgungssicherheit für Energie, Rohstoffe und Basistechnologien habe sich als „Achillesferse“ des Industrielands Deutschlands herausgestellt. Die stark gestiegenen Preise für Energie und Rohstoffe heizten die Inflation an. Das spürten Bürger wie Unternehmen. Die Energiewende in Deutschland müsse beschleunigt werden. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) warnte beim BDI-Kongress davor, dass die externen Schocks zu einer „dauerhaften Inflationsspirale“ führen. Um dies zu verhindern habe er Wirtschaft und Gewerkschaften zur „Konzertierten Aktion“ eingeladen. Der Auftakt solle am 4. Juli im Kanzleramt stattfinde. Die „Konzertierte Aktion“ ist eine Erfindung der späten 1960er Jahre, als der damalige SPD-Wirtschaftsminister Karl Schiller relevante Akteure der Wirtschaft zu makroökonomischen Steuerung an einen Tisch brachte.

Lindner pocht auf Rückkehr zu Schuldenbremse

Zurzeit steigen die Preise in Deutschland so schnell wie seit fast 50 Jahren nicht mehr. Im vergangenen Mai lagen die Verbraucherpreise um 7,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Finanzminister Christian Lindner (FDP) bekräftigte am Dienstag beim Tag der Industrie seine Auffassung, dass der Bund vom kommenden Jahr an wieder die Regeln der Schuldenbremse einhalten müsse, um die Inflation nicht noch weiter anzuheizen.