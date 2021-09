Konjunktur Deutsche Industrie erhält deutlich mehr Aufträge

„Notte Italiana“ in Großbottwar

Die Lebenslust steckt an

Der Großbottwarer Fußball- und Kultur-Club L‘Italiano hat am Samstag in Großbottwar zu einer „Notte Italiana“ eingeladen. Rund 300 Gäste genießen kulinarische Köstlichkeiten und tanzen bis tief in die Nacht.