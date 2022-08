Konjunktur Covid-Ausbrüche: Erholung in Chinas Industrie verlangsamt

Peking verfolgt weiter Null-Toleranz-Strategie

Während der Rest der Welt versucht, mit dem Coronavirus zu leben,

verfolgt China unverändert eine Null-Toleranz-Strategie. Doch leidet die wirtschaftliche Erholung unter den strikten Maßnahmen, die gegen die hochansteckende Omikron-Variante auch weniger wirksam sind. Im zweiten Quartal wuchs die zweitgrößte Volkswirtschaft im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des Vorjahres nur noch um 0,4 Prozent. Das war der schwächste Wert seit Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren.



Eigentlich wollte die Regierung in diesem Jahr ein Wachstum von 5,5

Prozent erreichen, was aber immer weniger realistisch erscheint.

Experten rechnen wegen der Covid-Restriktionen und der laufenden

Immobilienkrise in China nur noch mit einem Zuwachs um rund vier

Prozent. Der Internationale Währungsfonds (IWF) sagte jüngst nur noch 3,3 Prozent Wachstum für China voraus.