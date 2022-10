Konjunktur China wächst langsamer als Rest Asiens

Von allen hervorstechenden Problemen Chinas sei "Null-Covid und wie man da rauskommt", das größte, sagte der Experte Richard McGregor vom australischen Lowy Institut. "Es scheint der Wirtschaft einfach einen Hammerschlag zu verpassen." Der Währungsfonds (IWF) warnte auch vor dem Risiko, dass die bisher größte Krise im Immobiliensektor in China auf Banken, Unternehmen oder lokale Regierungen "überschwappt".

Export verliert an Schwung

Auch bremst die schwache globale Nachfrage das chinesische Exportwachstum, das eine wichtige Triebkraft ist. Nach einer ersten Verschiebung der Veröffentlichung der neuen Außenhandelszahlen am Freitag gab der Zoll die Entwicklung im September auch am Montag, dem zweiten Tag des Parteikongresses, zunächst nicht bekannt. Gründe wurden nicht genannt. Im Vormonat hatte die Exportmaschinerie schon an Schwung verloren und nur einen Zuwachs von 7,1 Prozent erreicht.

Um die Konjunktur anzukurbeln, pumpt Chinas Regierung kräftig Geld in die Wirtschaft, obwohl die hohe Verschuldung längst ein Problem ist. Die Zentralbank hat mehrfach Zinsen gesenkt. Neue Bankkredite verdoppelten sich nahezu im September. Anders als in Europa, wo die Inflation Höchststände erreicht und die Zinsen steigen, legen die Preise in China nur wenig zu - im September um 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.