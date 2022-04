Konjunktur China wächst überraschend stark - aber Abwärtsdruck steigt

"Seit März hat sich die Lage in der Welt kompliziert entwickelt. Die Auswirkungen der Epidemie im Land dauern an", sagte der Sprecher. "Einige Faktoren lagen über den Erwartungen." Die Probleme in der Produktion und dem Betrieb von chinesischen Unternehmen hätten zugenommen. Auch Transport und Logistik seien beeinträchtigt.