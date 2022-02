Konjunktur Bundesbank: Deutsche Wirtschaft schrumpft im ersten Quartal

Skeptisch betrachtet die Bundesbank in diesem Zusammenhang die von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil geplante Anhebung des Mindestlohnes auf 12 Euro je Stunde ab 1. Oktober 2022. "Dieser politische Eingriff in die Lohnfindung würde die Verdienste in den unteren Entgeltgruppen spürbar anheben und auch auf die darüberliegenden Lohnsegmente merklich ausstrahlen." Zwar dürften die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen überschaubar sein. "Allerdings ist nicht auszuschließen, dass in dem gegenwärtigen Umfeld sehr hoher Inflationsraten eine stärkere Überwälzung der Löhne auf die Preise erfolgt", warnte die Notenbank.

Copyright 2022, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten