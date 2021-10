Konjunktur Böse Erinnerungen an die Siebzigerjahre

Gleichzeitig sind auch Preiserhöhungen für viele Produkte in Zeiten der Globalisierung nicht mehr so leicht durchzusetzen wie früher. Zwar seien bei einigen Waren und Dienstleistungen deutliche Preissteigerungen zu beobachten, sagt Andreas Jobst, Leiter der volkswirtschaftlichen Analyse bei der Allianz. So machten sich die Lieferengpässe bei Ersatzteilen für Fahrzeuge, die Verteuerung von Holz und Zement bei Möbeln und Baupreisen bemerkbar. „Aber bezogen auf alle Waren und Dienstleistungen kann in Deutschland nur etwa ein Drittel des Preisdrucks an die Verbraucher weitergegeben werden.“ Das hänge mit dem hohen Wettbewerbsdruck zusammen.