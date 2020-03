Kongress in Amsterdam Perfekt: DFB-Vize Koch in UEFA-Exekutivkomitee gewählt

Grindel war nach massiver Kritik an seiner Amtsführung als DFB-Chef im April 2019 auch von seinen internationalen Aufgaben zurückgetreten. Seinen Posten im Council des Weltverbandes nimmt mittlerweile der Franzose Noël Le Graët wahr. Er wurde am Dienstag für vier Jahre in diesem Amt bestätigt. Eine Kampfkandidatur um dieses Amt kam für Koch wegen der guten Beziehungen des DFB mit dem französischen Verband nach eigener Aussage nicht infrage. Frühestens im kommenden Jahr kann Koch nun auch in das FIFA-Gremium einziehen.