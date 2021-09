Konflite Lawrow bestätigt Militärkontakt Malis - Franzose gefallen

"Sie haben sich an eine private Militärfirma aus Russland gewandt", sagte Lawrow am Samstag am Rande der UN-Vollversammlung in New York. "So, wie ich das verstehe, im Zusammenhang damit, dass Frankreich sein militärisches Kontingent erheblich kürzen möchte, das dort (...) Terroristen bekämpfen sollte." Er fügte hinzu: "Damit haben wir nichts zu tun. Dies sind kommerzielle Verträge zwischen einer anerkannten, legitimen Regierung und denen, die ausländische Militärhilfe leisten."