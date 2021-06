Konflikte Zehn Tote bei Angriff auf Minenräumtrupp in Afghanistan

In der Vergangenheit sind Nichtregierungsorganisationen und Hilfsprojekte in Afghanistan immer wieder angegriffen worden. 2020 wurden nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Inso 180 Vorfälle mit NGOs in Afghanistan registriert. Dabei wurden 14 Mitarbeiter getötet, 27 verletzt und 42 entführt.

Seit dem offiziellen Beginn des Abzugs der internationalen Truppen aus Afghanistan am 1. Mai hat sich die Sicherheitslage in dem Land noch einmal verschlechtert. Die militant-islamistischen Taliban haben seither mehrere Offensiven gestartet und mindestens elf Bezirke in dem Land erobert. Dabei kamen Hunderte Sicherheitskräfte ums Leben oder wurden verletzt. Täglich werden auch Zivilisten Opfer des Konflikts. Neben den Taliban ist auch die Terrormiliz Islamischer Staat in dem Land aktiv.

