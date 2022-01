Konflikte Ortskräfte in Afghanistan - Kaum Fälle gezielter Verfolgung

Zahlreiche Belege gibt es, dass es unter den militant-islamistischen Machthabern insgesamt zu schweren Menschenrechtsverletzungen kommt. "Wir setzen uns gegenüber den Taliban mit Nachdruck für die Achtung der Menschenrechte ein und formulieren konkrete Erwartungen an sie. Wir sprechen auch gezielt Menschenrechtsverletzungen, von denen wir erfahren, gegenüber den Taliban an", heißt es in der Antwort des BMZ.

Menschen von Hungersnot geplagt

Im Visier der neuen Machthaber scheint eine andere Gruppe: Im Dezember hatten westliche Staaten scharf die Verschleppung von bisherigen Angehörigen der afghanischen Sicherheitskräfte unter den neuen Herrschern kritisiert. In den Berichten aus dem Land heißt es zudem, dass es zahlreiche Übergriffe gibt, bei denen afghanische Soldaten oder Polizisten verschwunden sind.

Die Menschen in Afghanistan werden zudem von einer schweren Hungersnot geplagt. Während die Bundesregierung einerseits bemüht ist, bisherige Ortskräfte und ihre Angehörigen aus dem Land nach Deutschland zu bringen, werden in Afghanistan bereits neue Mitarbeiter unter Vertrag genommen.

Um im Auftrag des Entwicklungsministeriums "Programme der Daseinsfürsorge zur Abmilderung der humanitären Katastrophe umzusetzen", haben die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und Nichtregierungsorganisationen "in begrenztem Umfang neue Ortskräfte in Afghanistan eingestellt", so der Sprecher. Und: "Das BMZ hat mit den Nichtregierungsorganisationen und der GIZ die Frage der Sicherheit der Ortskräfte erörtert. Derzeit liegen dem BMZ keine Erkenntnisse vor, die auf eine Gefährdung dieser Ortskräfte schließen lassen."