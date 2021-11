Konflikte Rebellenvormarsch in Äthiopien: Druck auf Regierung wächst

Der militärische Konflikt in dem Land am Horn von Afrika, in dem geschätzt 650 Deutsche leben, hat sich in den vergangenen Tagen deutlich verschärft. Die Regierung verkündete am Dienstag einen Ausnahmezustand. Am Freitag unterzeichneten neun äthiopische Oppositionsfraktionen in Washington ein Bündnis gegen Abiys Regierung. Man wolle Abiy durch "Verhandlungen oder mit Gewalt" dazu bringen, eine Übergangsregierung zu bilden, hieß es im Anschluss in einer Pressekonferenz.