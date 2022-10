Konflikte Drohender Atomtest: Machthaber Kim geht hohes Risiko ein

Sorge in Südkorea

"Dieses Gerede über taktische Atomwaffen, ob es nun von Putin oder Kim Jong Un kommt, ist unverantwortlich und gefährlich, und die Eskalation dieser Art von Drohungen oder Spekulationen hilft nicht in dieser Situation", mahnt der US-Botschafter in Seoul, Philip Goldberg. Kein Zweifel besteht in Washington und Seoul, dass Nordkorea kurz davor ist, einen neuen Atomtest zu unternehmen. Es wäre der siebte Atomtest und der erste des Landes seit 2017. In Südkorea herrscht die Sorge, die Lage könnte sich so zuspitzen wie vor fünf Jahren, als die Menschen in der Region Angst vor einem neuen bewaffneten Konflikt auf der koreanischen Halbinsel hatten.