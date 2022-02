Konflikt um Ukraine So ergeht es Daimler Truck in Russland

Dennoch ist klar, dass die Eskalation durch Russland im Ukraine-Konflikt in der Zentrale von Daimler Truck in Leinfelden-Echterdingen genau verfolgt wird. Der Lastwagenhersteller produziert in zwei Werken in Russland Fahrzeuge für den russischen Markt. Daimler Truck kooperiert mit dem russischen Lastwagen-Hersteller Kamaz. Die Unternehmen haben vor elf Jahren ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet. Die beiden Fabriken sind etwa 1000 Kilometer östlich von der russischen Hauptstadt Moskau in Nabereschnyje Tschelny angesiedelt. In der 500 000-Einwohner-Stadt gibt es bereits mehrere Werke des russischen Herstellers Kamaz.