Konflikt um Schorlau-Krimi Keine Danksagung erwünscht

„Der freie Hund“ erzählt kein weiteres Abenteuer von Schorlaus Stuttgarter Privatermittler Georg Dengler, sondern führt eine neue Hauptfigur ein, den sizilianischen Commissario Morello. Im Zuge ihrer Recherchen haben Schorlau und Caiolo Petra Reski in Venedig besucht. Reski wirft dem Krimi des Duos nun vor, er plündere hemmungslos ihre eigene Arbeit – und das noch so fehlerhaft, dass sie ihren Namen keineswegs mit dem Ergebnis­ auch nur via Danksagung in Verbindung gebracht haben möchte.