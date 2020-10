Konflikt im Südkaukasus Kämpfe in Berg-Karabach flammen wieder auf

Allerdings war die Feuerpause, die seit Samstagmittag offiziell in Kraft ist, sehr brüchig. Beide Seiten warfen sich am Wochenende gegenseitig vor, dagegen zu verstoßen. Russland als Vermittler erinnerte die zwei ehemaligen Sowjetrepubliken an ihre Zusagen, die unbedingt eingehalten werden müssten. Die Krise im Süden des Kaukasus hat international große Sorge ausgelöst. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) telefonierte am Sonntagabend mit dem armenischen Ministerpräsidenten Nikol Paschinjan.