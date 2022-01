Konflikt Israel greift nach Raketenbeschuss aus Gaza Hamas-Ziele an

Neue Spannungen durch Hungerstreik

Für neue Spannungen sorgt auch der Hungerstreik eines palästinensischen Häftlings. Ein Sprecher des Krankenhauses Assaf Harofe in der Nähe von Tel Aviv bestätigte, der Zustand von Hischam Abu Hawasch sei nach fast 140 Tagen Hungerstreik ernst. Er bestritt jedoch, dass das Leben des 40-Jährigen in Gefahr sei. Die Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad hatte am Samstag vor einer "Explosion" gewarnt und mit einem Ende der Waffenruhe im Gazastreifen gedroht, sollte Israel den Mann nicht freilassen.