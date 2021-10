Konflikt Berichte: Äthiopische Armee bombardiert Zivilisten in Tigray

Die Vereinten Nationen sprachen von "alarmierenden Berichten". "Wir sind zutiefst besorgt über die möglichen Auswirkungen auf Zivilisten, die in den betroffenen Gebieten wohnen oder arbeiten", sagte Sprecher Stephane Dujarric in New York. Abiys Regierung äußerte sich nicht zu den Luftangriffen, beschuldigte die TPLF am Montag jedoch ebenfalls, mindestens 30 Zivilisten durch den Einsatz schwerer Artillerie getötet zu haben.