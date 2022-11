Konflikt Türkei verkündet militärisches Vorgehen in Nordsyrien

Laut der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte griff die Türkei in der Nacht zum Sonntag kurdische Stellungen in Nordsyrien aus der Luft an. Dabei habe es Verletzte und Tote gegeben, teilte ein Sprecher der Organisation mit. Auch der türkische Nachrichtensender CNN Türk berichtete von Angriffen unter anderem auf Orte wie Kobane, die bislang fest in der Hand kurdischer Rebellen sind. Auf der Twitter-Seite des türkischen Verteidigungsministeriums hieß es am Abend: "Abrechnungszeit!" Man werde die "Angriffe" rächen, ohne genauere Angaben zu machen.