Komponist Ralph Siegel „Unser Beruf ist enteiert“

Siegel will am kommenden Samstag (16. Oktober) sein lange geplantes Musical „Zeppelin“ im Festspielhaus Neuschwanstein uraufführen. „Natürlich war „Zeppelin“ sauteuer, ist höchstes Risiko, aber es ist ein Lebensprojekt von mir“, sagte er der Zeitung. Aber er kenne das Risiko: „Ich bin als Unternehmer dreimal so gut wie pleite gewesen, weil es eben für Produzenten, Texter und Komponisten große Krisen gab.“