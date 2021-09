Komponist Abschied von Mikis Theodorakis

Theodorakis' sterblichen Überreste waren am Donnerstagmorgen an Bord einer Fähre aus Piräus nach Kreta zum Hafen der Stadt Chania gebracht worden. Nach einem Zeremoniell durch die Straßen von Chania wurde dann sein Leichnam zum Vorort Galatas gebracht. Dort fand in Anwesenheit der griechischen politischen Führung die Trauerfeier in einer kleinen Kirche statt. "Sorbas wird immer hier zu deiner Musik tanzen", sagte der Bürgermeister von Chania, Panagiotis Simantirakis, bei seiner emotionalen Abschiedsrede, wie das Staatsfernsehen berichtete.