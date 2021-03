Komplikationen nach Impfungen Stört das Astrazeneca-Vakzin die Blutgerinnung?

Thrombosen sind in der Bevölkerung nicht selten

Wenn sich in den Blutgefäßen durch Störungen der Blutgerinnung ein Gerinnsel bildet und dieses mit dem Blut durch den Körper transportiert wird, kann es an einer engen Stelle hängenblieben. Je nach Lage dieser Stelle kann dies zu einer Lungenembolie, einem Herzinfarkt, Schlaganfall oder Gefäßverschluss in den Beinen führen.

Dabei sind solche Thrombosen keineswegs selten – und sie können tödlich enden. Besondere Risikofaktoren sind ein höheres Lebensalter, Übergewicht, Rauchen, Bewegungsmangel, eine Schwangerschaft sowie östrogenhaltige Medikamente, aber auch eine erbliche Veranlagung. Laut EMA zeigen die bisher verfügbaren Informationen, dass die Anzahl der thromboembolischen Vorfälle bei geimpften Personen nicht höher sei als in der Allgemeinbevölkerung.

Daher ist es wichtig, jeden Einzelfall zu untersuchen und festzustellen, ob schon vorher ähnliche Gesundheitsprobleme aufgetaucht sind, oder ob sie etwa in der Einnahme von anderen Medikamenten mit entsprechend möglichen Nebenwirkungen begründet sein könnten.