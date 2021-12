Komödie „Mona & Marie“ im ZDF Böse Überraschung zu Weihnachten

Beinahe schon obdachlos

Die Feine-Leute-Routine endet, als kurz vor Weihnachten die Polizei an der Tür klingelt. Der Herr Gemahl, teilt sie mit, sei leider tot, auf offener Straße einem Herzinfarkt erlegen. Mona kontert noch: „Das geht nicht! Wir haben Gäste!“ Aber von diesem Gipfel ihres Weltbeherrschungswillens geht es nun fix bergab. Der Gatte hatte eine Geliebte, hat heimlich alles Vermögen verspekuliert, auf Zahlungsbefehle nicht mehr reagiert und drückende Schulden hinterlassen. In wenigen Tagen, erfährt Mona, wird sie die schöne Wohnung räumen müssen. Die Möbel holt vorher der Gerichtsvollzieher, und den fetten SUV nimmt das Autohaus an den Abschlepphaken. Mona ist schon so gut wie obdachlos.