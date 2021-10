Kommunen unter Druck Horrende Preise setzen Bauherren zu

Mit langen Zähnen stimmten die Räte zu, auch weil eine Holzverkleidung sich schon beim Jugendhaus-Neubau bewährt hatte. „Wir wollen nicht, dass der Kita-Neubau aussieht wie ein Verwaltungsgebäude“, sagt der Bürgermeister Torsten Bartzsch. Ein Verschieben der Auftragsvergabe hätte das Risiko erhöht, noch weiteren Kostensteigerungen ausgesetzt zu sein. Der Neubau müsse aber im September 2022 in Betrieb gehen, so Bartzsch: Nur so könne man die Fördermittel des Landes von maximal etwa 273 000 Euro Euro erlangen und allen Kindern im Ort rechtzeitig einen Kita-Platz anbieten.