Kommunen und ihr Geld Das reiche Murr umschifft hohe Strafzinsen

Sparkassen und Banken nennen die Zinsen lieber Verwahrgeld

77 Millionen Euro hat die Stadt Kornwestheim derzeit an Rücklagen – Geld, das in den nächsten Jahren benötigt wird, um etwa neue Schulgebäude zu errichten. Derzeit ist ein Großteil der Summe noch als Festgeld mit längerer Laufzeit angelegt. Aber: Das Geld wird in absehbarer Zeit frei. Gerne würde Martina Koch-Haßdenteufel es wieder so anlegen, dass es ein Plus abwirft. Dann allerdings wäre das Geld für mindestens vier Jahre nicht verfügbar. „Aber wir müssen ja drankommen“, sagt sie. Also ab damit aufs Girokonto, wo ohnehin schon 30 Millionen Euro gebunkert werden, und die Strafzinsen, die von den Sparkassen und Banken lieber als Verwahrgeld bezeichnet werden, zähneknirschend akzeptieren. Oder das Geld erneut anlegen auch auf die Gefahr hin, dass nicht gleich dann darauf zurückgegriffen werden kann, wenn es benötigt wird.