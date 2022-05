Kommunen Hohe Strompreise: Erste Städte sparen bei der Beleuchtung

Seit 2012 setzt die Stadt Mainz auf den Ausbau von LED-Technik bei der öffentlichen Straßenbeleuchtung. Der erzielte Einspareffekt sei enorm: Im Jahr 2021 seien durch den Einsatz der LED-Technik rund 1,7 Millionen Kilowattstunden im Vergleich zu 2012 eingespart worden. Gegenüber 2012 reduziere man den Energiebedarf dadurch jährlich um ungefähr 20 Prozent.

Intelligente Technik auch in Darmstadt: Hier wurden ein Radweg in der Stadt und auch eine bereits fertiggestellte Teilstrecke des Radschnellwegs Frankfurt - Darmstadt mit speziellen Sensoren ausgestattet: Die Lampen reagieren auf Bewegung und werden heller, wenn ein Radfahrer oder Fußgänger vorbeikommt und dunkeln danach wieder ab, wie ein Stadtsprecher sagte.

Wie bedeutend der Posten Straßenbeleuchtung für die Stadtsäckel ist, betonte das hessische Wirtschaftsministerium kürzlich: Bis zu 50 Prozent der Stromkosten einer Stadt oder Gemeinde entfielen darauf.

"Kürzere Leuchtdauer immer zu Lasten der Verkehrssicherheit"

Trotz der gestiegenen Energiepreise wollen etwa die Großstädte Leipzig und Dresden nicht bei der Straßenbeleuchtung sparen. Hier leuchten die Straßenlaternen derzeit etwa acht Stunden in der Nacht. Kürzere Betriebszeiten seien nicht geplant. "Eine kürzere Leuchtdauer geht auch immer zu Lasten der Verkehrssicherheit", heißt es aus Dresden. Sowohl in Dresden als auch in Leipzig wird das Licht zwischen 22.00 und 6.00 Uhr gedimmt - bei konventionellen Lampen könnten so 30 Prozent der Energie eingespart werden, bei LED-Leuchten sogar bis 50 Prozent, heißt es aus Leipzig.

Die größeren Städte Mecklenburg-Vorpommerns sehen durch eine kürzere Leuchtdauer der Straßenlampen kaum Einsparpotenzial. "Wir halten uns da an die Verkehrssicherheit", sagte etwa der Klimaschutzmanager Neubrandenburgs. "Wir sind da schon am absoluten Minimum."

Bürger wollen eher mehr Licht

Eine Reduzierung der Leuchtdauer ist auch in Hannover, Bremen und Oldenburg nicht geplant. "Bisherige Anfragen seitens der Bürgerinnen und Bürger gehen eher in die andere Richtung, das heißt, sie wünschen eine Verlängerung der Schaltzeiten", sagte Kim Vredenberg-Fastje, Sprecherin der Stadt Oldenburg. In den drei Städten schalten sich die Laternen automatisch mit Einbruch der Dämmerung abends ein und morgens aus. In Bremen etwa werden viele Lampen zwischen 22 Uhr und 6.00 Uhr auf 50 Prozent der Leistung gedimmt.