Kommunalpolitik in Zeiten von Corona Digitale Sitzungen? Für Gemeinderäte ja, für Presse nein

Marbach - Es gibt Nachrichten, die muss man zwei Mal lesen – und kann sie am Ende doch nicht glauben. Das Marbacher Ratsgremium verweigert Pressevertretern die Bitte nach einer Online-Teilnahme an Sitzungen – trotz der technischen Möglichkeit. Journalisten sollen, anders als sie selbst, in Präsenz teilnehmen. Er habe das Thema angesprochen, doch die Räte seien mehrheitlich nicht begeistert gewesen, lässt Hauptamtsleiter Jürgen Sack wissen. Die Presse soll vor Ort sein, um auch die Stimmungen und das Abstimmungsverhalten der einzelnen Räte besser einfangen und „würdigen“ zu können. Zudem lege man Wert darauf, bei Bedarf persönlich ins Gespräch kommen und die Sicht der Dinge unmittelbar darstellen zu können. Der Vollständigkeit halber: Nur vor oder nach den Sitzungen – und auch da nur im Fall einer Pause vor dem nicht öffentlichen Teil – gibt es diese Möglichkeit. Und wenn überhaupt, bleibt es beim Smalltalk.