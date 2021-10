Kommentar zur Wochenmarktverlegung Ein Trauerspiel

Marbach - Es ist ein Trauerspiel, was in der Marbacher Altstadt geschieht – oder besser gesagt nicht geschieht. Oberhalb des Torbogens leer stehende Läden. Unterhalb des Torbogens bis hin zum Marktplatz meist gespenstische Leere. Seit zwei Wochen auch samstags. Dem Tag, an dem es sonst wuselte in der Innenstadt und der für viele Einzelhändler der umsatzstärkste Tag der Woche war. Kein Wunder, dass die von Corona gebeutelten Händler und Gastronomen aufbegehren, weil der Wochenmarkt verlegt wurde, als es noch nicht nötig gewesen ist. Für sie zählt jeder einzelne Samstag – die Stadt sieht das offenbar anders.