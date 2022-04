Kommentar zur Marbacher Citymanagerin Das Tischtuch ist zerstritten

Ruf könnte weiter Schaden nehmen

Kaum vorstellbar also, dass Heike Büttner jemals wieder für die Stadt Marbach arbeitet. Das Vertrauensverhältnis dürfte komplett darniederliegen. Insofern müssen beide Seiten schauen, dass sie irgendwie aus dieser Nummer herausgekommen. Eine Trennung ist unvermeidlich. Die angezählte Citymanagerin könnte sich so selbst schützen. Andernfalls nimmt ihr Ruf weiter Schaden. Und es wäre für sie sicher auch kein Zuckerschlecken, nach der monatelangen Krankheitspause in einen Job zurückzukehren, in dem sie wohl weiter starkem Gegenwind ausgesetzt wäre und sich für einige sogar zur Persona non grata entwickelt hat. Sich unter diesen Voraussetzungen voller Hingabe in die Arbeit zu stürzen, wird kaum möglich sein.